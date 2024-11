Feirão de empregos da Eldorado Brasil será neste sábado em Água Clara

A Eldorado Brasil Celulose realizará, no sábado (23), um ‘Feirão de Empregos’, na cidade de Água Clara, oferecendo oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. O evento acontecerá das 8h às 17h no Ginásio de Esportes da cidade, localizado na avenida Luiz Fiuza Lima, no Jardim Nova Água Clara.

A escolha de realizar o evento em um sábado tem como objetivo atender o público que não consegue comparecer durante a semana, garantindo mais acessibilidade ao processo seletivo.

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para as seguintes funções: