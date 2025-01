Fernando Jurado fala sobre os desafios e planos como vereador de Três Lagoas

O vereador mencionou que Campo Grande, por exemplo, carece de atrativos turísticos, com os moradores optando por viajar para cidades próximas nos fins de semana. Ele acredita que Três Lagoas pode atrair esse público se oferecer infraestrutura adequada e incentivos para empresários investirem no setor. “Precisamos consolidar projetos iniciados por gestões anteriores, como a criação de áreas de lazer e turismo no entorno da lagoa”, afirmou Jurado.

Nascido e criado em Três Lagoas, Fernando descreveu sua emoção em ocupar o cargo público. “É uma honra. A cidade me deu as oportunidades para ser quem sou hoje. Agora, quero trabalhar para que outras pessoas também possam melhorar de vida”, afirmou o vereador. Apesar de não ter planejado inicialmente seguir carreira política, ele afirmou que a experiência como presidente da Associação Comercial e os desafios enfrentados na pandemia despertaram seu interesse em contribuir diretamente para a cidade.

Fernando também falou sobre a expectativa em torno da retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), destacando seu impacto na economia três-lagoense. “Esse é o maior fenômeno econômico dos últimos 20 anos no Mato Grosso do Sul. Quando a fábrica entrar em operação, ela vai transformar a matriz produtiva de Três Lagoas, atraindo novas empresas e investimentos”, explicou Jurado.

Ele ressaltou que a UFN3 também traz um desafio: reparar os prejuízos enfrentados por empresários que serviram ao consórcio anterior. Além disso, defendeu a importância de qualificar mão de obra para atender à demanda que a fábrica trará. “Estamos no capítulo final dessa novela, e acredito que ela terá um desfecho positivo, consolidando Três Lagoas como um polo industrial diversificado”, concluiu.

O vereador também abordou a necessidade de apoiar pequenos e médios empreendedores locais. Ele elogiou a ideia de criar um distrito industrial voltado para negócios menores, destacando que isso ajudaria a combater o risco de desindustrialização no município.

Fernando acredita que políticas públicas devem dar mais visibilidade a esses empresários, que geram empregos e são fundamentais para a economia. “Não podemos focar apenas nas grandes indústrias; precisamos dar suporte também para quem está aqui há anos, apostando na cidade”, enfatizou o vereador.

Análise da gestão de Cassiano Maia

Sobre o início do mandato do prefeito Cassiano Maia, Fernando elogiou as decisões administrativas, incluindo as exonerações de servidores para readequação da folha de pagamento. “Foi uma atitude corajosa. Cassiano não foi eleito para ser nosso pai, mas sim um gestor, e está fazendo o que precisa ser feito. Eu acredito que ele pode realizar um dos melhores mandatos da história de Três Lagoas”, acredita Jurado.