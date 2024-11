Festival ‘Bar em Bar’ agita Três Lagoas com pratos criativos e sabores regionais

O festival ‘Bar em Bar’, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), acontecerá no dia 30 de novembro, na cozinha experimental da Abrasel, localizada no Shopping de Três Lagoas. O lançamento do evento ocorreu na sexta-feira (1º de novembro), com alguns pratos que estarão no festival.

Dentre os pratos incluídos no festival estão a pizza de calabresa especial, o bolinho de tucunaré com maionese de manjericão e o bolinho de cabotiá com cupim desfiado. Esses pratos foram apresentados no lançamento do evento, na cozinha experimental da Abrasel. No evento, as criações de 32 bares e restaurantes participantes estarão disponíveis para degustação.

O proprietário de uma pizzaria, Renan Guilherme, que participa do festival pela primeira vez, é dono da receita da pizza de calabresa especial. Apesar de estar há apenas três meses no ramo, ele não hesitou em lançar um novo sabor nesta edição. “A escolha da calabresa especial foi estratégica; além de ser o nosso lançamento, aproveitamos o festival para trazer essa novidade aos clientes. É um ramo que se mantém forte, apesar dos desafios econômicos, e a culinária tem sempre um impacto positivo na sociedade”, afirma Renan.

Outro destaque da competição é o restaurante que inovou com o bolinho de cabotiá recheado de cupim desfiado e mussarela. A nutricionista Suelen Magro explica que o prato é único, destacando a qualidade do cupim, assado na churrasqueira para trazer um sabor defumado e diferenciado. “Nosso cupim é o melhor da região. Assamos ele na churrasqueira antes de desfiar, o que dá um toque de churrasco especial ao bolinho, em vez do preparo comum em panela de pressão”, ressalta a nutricionista.