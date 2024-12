Festival ‘Bar em Bar’ homenageia culinária três-lagoense

Na categoria “restaurante”, o campeão foi o ‘JB Peixaria’, seguido por ‘NaTelha Cupim’ em segundo lugar e ‘Saboriá Sorvetes’ em terceiro. Na categoria “comida de boteco”, o ‘Hotel OT’ conquistou o primeiro lugar, com o ‘Via Malte’ e ‘Açaí Lounge’ ficando em segundo e terceiro, respectivamente. Já na categoria “hamburgueria”, ‘Tom’s Chef’ foi o grande vencedor, com 73% dos votos, seguido por ‘Porks’ e ‘Capixabas Burger’.

O presidente da Abrasel Costa Leste, Brenner Salviano, destacou os principais resultados do evento, afirmando que a visibilidade proporcionada pelo festival foi o maior benefício para os participantes. O festival atraiu ainda mais interesse após a participação de estabelecimentos que se destacaram, trazendo novos clientes e aumentando a procura pelos produtos.

O Festival Bar em Bar 2024, que ocorreu entre outubro e novembro, premiou os melhores bares e restaurantes de Três Lagoas em uma grande festa de encerramento realizada no dia 5 de dezembro. Durante 30 dias, os moradores da cidade puderam degustar a melhor comida de boteco, além de opções de hamburguerias, e, no evento final, foram revelados os campeões da 18ª edição.

Brenner ressaltou a importância de desmistificar a ideia de que os preços nos estabelecimentos são altos, afirmando que o festival oferece preços promocionais e permite que os participantes experimentem novos produtos, gerando mais interesse e visibilidade para os bares e restaurantes. Além disso, o festival valoriza a culinária local, com pratos típicos da região, como o bolinho de Tucunaré do ‘Hotel OT’, que foi eleito mais uma vez o preferido do público.

Com a expectativa de aumento na procura para a edição de 2025, Brenner acredita que o Festival Bar em Bar continuará crescendo em relevância, tanto em Três Lagoas quanto em todo o estado, atraindo mais participantes e patrocinadores. As empresas já começam a reconhecer a importância do festival para promover os produtos e alcançar mais visibilidade.