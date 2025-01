Filha reencontra mãe e a irmã que não conhecia após 34 anos

Uma história emocionante, digna de filmes, ganhou um desfecho feliz na última semana em Três Lagoas. Após 34 anos de separação, Dona Rosenir Rodrigues da Silva reencontrou seus filhos Jucyara, Fernanda e Fábio, além de outros familiares, em um momento marcado por lágrimas, perdão e celebração. O reencontro ocorreu após anos de buscas incansáveis e desafios vividos por cada membro da família.

A história começou em julho de 1991, quando Rosenir, enfrentando conflitos familiares e dificuldades em seu casamento, deixou Três Lagoas com a filha mais nova, Fernanda, de apenas 2 anos. Embarcando em um trem rumo a Corumbá, no extremo oeste do Mato Grosso do Sul, Rosenir seguiu para Santa Cruz, na Bolívia, onde construiu uma nova vida. Entretanto, a saudade dos dois filhos que ficaram para trás, Juciara e Fábio, nunca deixou de acompanhá-la.

Na Bolívia, Rosenir enfrentou desafios financeiros e trabalhou arduamente para criar Fernanda. Enquanto isso, no Brasil, os filhos que ficaram cresceram com lembranças confusas e narrativas que reforçavam o sentimento de abandono. Jucyara relatou que, durante a infância, lidou com preconceitos e questionamentos sobre a ausência da mãe, o que a marcou profundamente. “Eu acreditava que ela tinha nos abandonado. Foi muito difícil crescer com isso”, desabafou.