Fogo destrói laboratório de rede hospitalar no bairro Lapa

Um incêndio no laboratório da rede hospitalar Unimed, que fica na avenida Antônio Trajano, no bairro Lapa, em Três Lagoas, foi registrado no sábado (16), pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a nota do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM), o incêndio teria iniciado na parte interna, destruindo tudo que havia dentro do laboratório.

Por ser fim de semana, não havia funcionários no local. Os militares precisaram arrombar o laboratório, quebrando a porta frontal e uma vidraça lateral para combater as chamas.