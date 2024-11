Formatura do 'Bombeiros do Amanhã' celebra conquista de 28 Jovens em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas e o 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM), realizaram a formatura de graduação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ‘Bombeiros do Amanhã’ na Câmara Municipal de Três Lagoas, nesta quinta-feira (21). A cerimônia formou 28 crianças e adolescentes, que se destacaram pelo bom desempenho e compromisso com os valores de hierarquia e disciplina.

Fundado em 22 de março de 2010, o programa oferece atividades socioeducativas que abordam temas como prevenção de acidentes domésticos, incêndios e noções de instrução militar. A iniciativa busca promover a cidadania e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Atualmente, o SCFV atende 70 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Amélia Jorge de Oliveira, e na sede do 5º Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Jardim Morumbi.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas