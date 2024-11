Furto de cabos elétricos faz unidade de saúde do bairro Vila Alegre fechar as portas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Unidade de Saúde da Família (USF), localizada no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, foi alvo de um furto de cabos elétricos, entre a noite de domingo (10) e a madrugada de segunda-feira (11). Apesar da ação criminosa, a unidade conseguiu manter os atendimentos durante a segunda-feira e na manhã desta terça-feira (12).

Entretanto, devido à impossibilidade de uso dos computadores e do ar condicionado, além da complexidade dos reparos necessários, a unidade suspenderá suas atividades a partir do final do expediente desta manhã. A previsão é de que os serviços sejam retomados na quarta-feira (13), a partir das 12h.

Conforme informações da SMS, o furto comprometeu o funcionamento de diversos sistemas da unidade. Mesmo operando em condições adversas, o atendimento ficou prejudicado, especialmente em serviços que dependem de equipamentos eletrônicos. A decisão de fechar temporariamente a unidade foi tomada com o objetivo de garantir que os reparos sejam executados de maneira eficiente, assegurando conforto e qualidade aos pacientes e profissionais de saúde.