Ganhador da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ se emociona ao entrar no imóvel mobiliado

Em uma tarde marcada por emoção e comemoração, o Grupo RCN entregou a tão aguardada residência da promoção A Casa dos Sonhos, durante o programa TVC Agora, ao Aparecido Francisco e a esposa, Rosenilda. A promoção, que movimentou Três Lagoas ao longo de 2024, culminou em um evento emocionante e cheio de surpresas.

O grande vencedor foi contemplado ao participar da promoção com a compra de ração para seus cães, Paola e Jack, no Pet Shop Cat Dog. Durante a entrega, ele não escondeu a emoção. “Se não fosse por eles, não estaríamos aqui hoje”, expressou Aparecido, sobre os animais de estimação.

A casa, totalmente mobiliada com móveis fornecidos pelas Casas Bahia e equipada com eletrodomésticos de última geração, foi entregue em perfeitas condições. Pintada pela Velutex das Casas das Cores e construída com materiais da Stock Materiais para Construção, a residência oferece conforto e praticidade.

Entre os destaques, está a cozinha moderna, uma lavadora de roupas de 14 kg da Electrolux e um amplo banheiro, que impressionou o senhor Aparecido pelo tamanho e funcionalidade. “É tudo muito lindo, nem parece real”, declarou a esposa de Aparecido, Rosenilda, enquanto explorava o novo lar.