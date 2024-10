Gari é atropelado por motociclista no bairro Vila Alegre em Três Lagoas

Segundo informações da polícia, o caminhão de limpeza estava estacionado na contramão, com sinais de alerta acionados, enquanto a equipe de limpeza executava as atividades. Em determinado momento, um dos trabalhadores saiu de trás do caminhão e foi atingido pela motociclista.

Um gari foi atropelado por uma mulher em uma motoneta, na noite de quarta-feira (23), na rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. O acidente aconteceu enquanto o trabalhador realizava a limpeza da via em uma área de baixa iluminação.

Com o impacto, o gari caiu no chão, bateu a cabeça e ficou desorientado. A motociclista não apresentou ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que, embora não apresentasse fraturas aparentes, foi encaminhada para uma unidade hospitalar para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar compareceu ao local do acidente, registrando as informações necessárias para o boletim de ocorrência e ouvindo as versões dos envolvidos, incluindo o motorista do caminhão e a mulher.