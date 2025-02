Ginásio de Esportes em Três Lagoas passa por grande reforma e será reaberto em breve

Nos últimos dias, as obras avançaram para a fase final, com a finalização da instalação das novas telhas e a pintura da estrutura metálica. Agora, será realizada a instalação das calhas, um processo que deve durar cerca de quatro dias e está previsto para começar no dia 17 de fevereiro. A empresa contratada para essa etapa virá de Campo Grande para concluir o serviço.

A reforma incluiu a instalação de um novo telhado do tipo sanduíche, com isolamento térmico e acústico, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Inicialmente, o processo era emergencial, mas devido à necessidade de substituição das caixas d’água, foi necessário passar por um processo licitatório, o que prolongou o prazo das obras. A licitação foi concluída entre abril e maio de 2024, e a execução dos serviços se estendeu até o início de 2025.

De acordo com as informações, o telhado original do ginásio datava de 1979 e era feito de amianto, material que se desgastou com o tempo. Embora o local já tivesse enfrentado vendavais anteriormente, a estrutura foi fragilizada ao longo dos anos, o que levou à necessidade de substituição das telhas e também das caixas d’água, também da década de 70.

Com a reforma praticamente concluída, o ginásio estará pronto para voltar a sediar atividades esportivas e competições. As inscrições para projetos esportivos já foram abertas, e as atividades estão programadas para iniciar no dia 24 de fevereiro.

Para o Secretário de Esportes, Walter da Silva Dias, a reabertura do ginásio representa um grande avanço para o esporte regional. “Ficamos praticamente todo o ano de 2023 sem esse espaço. Tivemos dificuldades para sediar competições, incluindo os Jogos Escolares Estaduais e Municipais. Agora, com a volta do ginásio, poderemos oferecer melhores condições para a comunidade e incentivar ainda mais a prática esportiva”.

Atualmente, além do ginásio Cacilda Acre Rocha, o município conta com o Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Milanês, que possui duas quadras cobertas, mas expostas às intemperes do tempo. Com a reabertura do ginásio principal, espera-se uma maior oferta de espaços para a prática de esportes na cidade.