Golpistas enviam e-mail falso sobre irregularidades em alvarás de funcionamento de Três Lagoas

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato diretamente com o Departamento de Fiscalização para verificar a veracidade de qualquer informação.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas emitiu um alerta sobre e-mails fraudulentos que simulam notificações de irregularidades em alvarás de funcionamento. A pasta reforça que não realiza esse tipo de comunicação por e-mail e que as mensagens legítimas da prefeitura utilizam exclusivamente o domínio oficial @treslagoas.ms.gov.br.

O atendimento é realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, no Paço Municipal, localizado no cruzamento das avenidas Rosário Congro com Antônio Trajano dos Santos. O contato também pode ser feito pelo telefone (67) 99207-5396 (WhatsApp) e e-mail [email protected].

Veja o e-mail enviado para alguns comerciantes