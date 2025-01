Governo de MS investe R$ 920 milhões na educação com reformas, tecnologia e novos ônibus escolares

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um investimento de R$ 920 milhões na educação estadual, voltado para a reforma de escolas, modernização das unidades com novos equipamentos tecnológicos, aquisição de ônibus escolares e capacitação de profissionais. As ações foram apresentadas nesta quinta-feira (30) durante o lançamento do programa ‘Essa educação bem feita faz o futuro dar certo’, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, com a presença do governador Eduardo Riedel.

Do total investido, R$ 736 milhões são provenientes de recursos estaduais e estão sendo aplicados em obras, aquisição de bens e equipamentos, além de cursos e projetos desenvolvidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica do Estado.

Um dos destaques do programa é a renovação da frota de transporte escolar, viabilizada com R$ 59 milhões de recursos obtidos pela bancada federal do estado. Os investimentos permitirão a distribuição de ônibus de diferentes tamanhos para atender as necessidades dos 79 municípios sul-mato-grossenses, considerando aspectos técnicos como o tamanho das cidades e a infraestrutura das rotas escolares.