Grupo RCN realiza o sonho de quem deseja empreender e ter o próprio negócio

A campanha “Meu negócio, meu sucesso” do Grupo RCN é a chance perfeita para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio gastronômico em 2025. O prêmio? Um food truck totalmente equipado para dar o pontapé inicial na jornada empreendedora.

Se você é chef por vocação, cozinheiro de fim de semana ou tem uma ideia incrível para revolucionar o mercado de alimentos, essa é a hora de brilhar. A iniciativa reforça o compromisso do Grupo RCN com o empreendedorismo e o desenvolvimento local, criando oportunidades reais para sonhadores transformarem as ideias em negócios de sucesso.

Como participar

Crie um vídeo criativo de até 1 minuto explicando por que você merece ganhar o food truck. Mostre a paixão pela gastronomia e pelo empreendedorismo. Envie a frase “Meu negócio” para o WhatsApp 3509-7500 e na sequência, o seu vídeo, até 30 de abril de 2025. É só seguir as regras do regulamento para garantir a sua participação.

Como funciona a seleção

Uma comissão especializada avaliará os vídeos com base em três critérios principais: originalidade da ideia; paixão e motivação demonstradas; potencial de sucesso do negócio.