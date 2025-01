Grupo RCN vai te ajudar a pagar IPVA e IPTU

O primeiro a vencer é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA. Quem possui um veículo sabe que este não é um imposto barato e, por isso, muitas pessoas buscam alternativas para que o impacto financeiro seja amenizado. De Acordo com a Agência Fazendária de Mato Grosso do Sul, foram enviados 900 mil carnes do imposto, sendo mais de 56 mil carnês para moradores de Três Lagoas. Ainda de acordo com a Agenfa-MS, em 2025, o estado espera arrecadar mais de R$ 73 milhões com esse imposto. Vale ressaltar que, quem optar pelo pagaento à vista do IPVA, tem desconto de 15%, e o vencimento é dia 31 de janeiro.

Mas a dificuldade de fazer uma grana sobrar em meio ao pagamento de outros impostos, como IPTU e gastos com material escolar, reajustes de mensalidades, entre outros, tem aumentado a procura pelo pagamento parcelado. Especialistas orientam as pessoas que planejem seus gastos ainda em dezembro para evitar o aperto no orçamento doméstico no primeiro semestre do ano.

