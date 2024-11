Historiador e músico desenvolvem livro sobre a viola caipira de MS

A viola caipira é um símbolo da música sertaneja sul-mato-grossense. Em Três Lagoas, o diretor de Cultura e historiador, Rodrigo Fernandes, junto com o guitarrista, violinista, violeiro e compositor, Marcos Assunção, estão desenvolvendo um livro sobre os variados modos de tocar este instrumento que representa a cultura de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, Fernandes relatou que está pesquisando sobre a história da viola no estado para fazer com que esse conhecimento de representatividade chegue ao restante do país. “Para nós, sul-mato-grossenses, é uma referência maravilhosa da nossa cultura, a busca da nossa identidade. Um discurso sobre a formação cultural, o temperamento, influências e sincretismos. É a maneira como se toca o instrumento que é próprio do nosso estado. Estamos em processo de pesquisa e o fruto dessa pesquisa é o livro, referente à afirmação e também à teoria de que realmente existe uma viola sul-mato-grossense.”