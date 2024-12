Homem ameaça familiares e é preso duas vezes no mesmo dia em Três Lagoas

Um homem de 36 anos foi preso duas vezes, na quarta-feira (11), no bairro Jardim Flamboyant, em Três Lagoas, após ameaçar familiares. A primeira ocorrência foi registrada à tarde, quando ele discutiu com parentes e, segundo relatos ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), estava armado com uma faca e bastante agressivo.

Uma equipe de Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar foi ao local, deteve o suspeito e o encaminhou à 3ª Delegacia de Polícia Civil. Mas, nenhuma arma foi encontrada, e o homem foi autuado por perturbação da tranquilidade e liberado por se tratar de um delito de menor potencial ofensivo.