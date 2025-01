Homem de 27 anos é preso em flagrante com arma e drogas em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG), prendeu em flagrante um homem de 27 anos, suspeito de porte ilegal de arma, posse de munições e tráfico de drogas, em Três Lagoas (MS).

Durante uma operação no centro da cidade, os agentes identificaram um veículo com características previamente informadas em troca de dados entre as forças policiais. O carro seria usado por um indivíduo suspeito de portar arma de fogo e comercializar drogas na região.

Ao tentar abordar o veículo, o motorista desrespeitou o sinal vermelho, mas foi alcançado e abordado pela equipe. No interior do carro, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 carregada e pronta para uso. Na residência do suspeito, a polícia localizou mais munições de diferentes calibres, outro carregador de pistola, além de porções de maconha e comprimidos de ecstasy.