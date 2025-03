Idade não é limite: idosas seguem ativas e inspiram gerações

Pesquisas mostram que a terceira idade pode ser um período ideal para investir em um negócio, uma vez que os mais velhos têm menos medo de correr riscos e possuem a experiência necessária para gerenciar uma empresa com sucesso. As áreas mais comuns de empreendimentos entre os idosos incluem alimentação, comércio varejista e imóveis.

Aos 65 anos, a microempreendedora Valdemi Alves, ex-doméstica e costureira, construiu uma empresa familiar ao lado do filho e do neto. Valdemi contou que, após a aposentadoria, enfrentou dificuldades financeiras, mas foi no empreendedorismo que encontrou uma saída. “Eu não conseguia viver só com a aposentadoria, e quando o dinheiro acabou, decidi seguir para a costura”, afirmou. Sua trajetória começou com um simples pedido de conserto de roupa e hoje envolve toda a família.

No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), histórias de mulheres da terceira idade ganham destaque ao mostrar como a experiência e a garra podem transformar vidas, motivar gerações e desafiar as limitações da aposentadoria.

Regina Souza, de 59 anos, é analista financeira e também se destacou no mercado de trabalho após a aposentadoria. Ela iniciou sua carreira ainda jovem e, ao longo dos anos, sentiu a necessidade de continuar trabalhando para manter sua independência financeira. “A aposentadoria no Brasil não é suficiente, e também não consigo ficar parada. O trabalho me motiva a seguir em frente”, comentou.

Maria das Dores, de 71 anos, opera como caixa em um supermercado de Três Lagoas e, com um sorriso no rosto, afirmou que não pretende se aposentar tão cedo. Para ela, o trabalho não é apenas uma necessidade financeira, mas uma forma de se manter ativa e engajada. “A aposentadoria é muito pouca, e trabalhar me preenche totalmente. Continuo aqui até o dia que Deus me chamar”, declarou.