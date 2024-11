Ladrão armado invade residência e ameaça matar idosa

Três roubos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Três Lagoas, neste final de semana. O primeiro caso foi, na sexta-feira (1º), na rua Coronel Josino da Cunha Viana, no bairro Bom Jesus da Lapa. Uma idosa de 82 anos foi abordada por um ladrão, que teria invadido a casa da vítima, armado com um revólver. O suspeito teria apontado a arma contra a cabeça da vítima e a ameaçado de morte, caso não entregasse o que ele queria.

Dentro da casa, o ladrão roubou praticamente quase tudo, diversos objetos de valor e até alimentos. A vítima relatou que o ladrão usava um capacete de moto e aparentava ser uma pessoa forte.

O segundo assalto ocorreu no Centro de Três Lagoas. O pai de uma adolescente de 16 anos contou na delegacia, que a filha estava na praça Senador Ramez Tebet, por volta de 18h, de sexta-feira (1º). No local, ela acabou surpreendida por um assaltante, que simulando estar armado exigiu que entregasse a bicicleta. Após informar aos pais o ocorrido, foi feito o registro da ocorrência na Depac. O ladrão fugiu do local.