Idoso é encontrado morto dentro de carro no Centro de Três Lagoas

Uma morte a esclarecer foi registrada, no início da manhã desta quinta-feira (8), após policiais militares encontrarem um idoso, já sem vida, dentro de um carro, na avenida Antônio Trajano, ao lado da praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas (MS).

O caso ocorreu quando uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar visualizou um Ford Focus parado nas proximidades do cruzamento entre as avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. O carro estava com o motor ligado, a janela aberta e um homem caído sobre a alavanca de câmbio.

Acreditando que o motorista pudesse ter passado mal ou adormecido ao volante, os militares se aproximaram para verificar a situação e constataram que o homem já estava morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico plantonista confirmou o óbito.