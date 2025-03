IFMS abre inscrições para cursinho preparatório em Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para um cursinho preparatório gratuito, destinado a estudantes do 9º ano de escolas públicas de Três Lagoas que desejam ingressar no ensino médio da instituição. O curso oferecerá aulas de reforço em português, matemática e ciências da natureza, ocorrendo duas vezes por semana.

A criação do cursinho responde ao aumento da concorrência, impulsionado pelo interesse crescente de estudantes de escolas particulares nos cursos técnicos do IFMS. Além das aulas regulares, o programa incluirá práticas esportivas e atividades integradoras, proporcionando aos alunos uma imersão no ambiente acadêmico e técnico da instituição.

As inscrições estão abertas até 27 de março e devem ser feitas por meio da central de seleção do IFMS. As vagas são limitadas e voltadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso do instituto com a inclusão educacional.