IFMS abre matrículas para cursos de idiomas a distância nesta segunda-feira

A matrícula deve ser feita on-line no Sistema de Matrículas do IFMS . O acesso pode ser feito com a conta GOV.BR. Durante o processo, o candidato deve anexar os seguintes documentos:

Os candidatos convocados na primeira chamada do processo seletivo para os cursos de idiomas a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) já podem realizar a matrícula. O prazo vai até 12 de fevereiro.

Matrícula presencial

Candidatos sem acesso à internet podem fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus/polo de inscrição, conforme o horário e endereço informados no Anexo III do edital.

Aulas

As aulas começam entre 17 e 21 de março, dependendo do curso, e serão ministradas on-line, com uma aula presencial semanal no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea).

Em caso de dúvidas sobre o edital, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

*Com informações do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul