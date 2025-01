IFMS prorroga prazo de matrícula nos cursos de graduação do Sisu

Agora, os convocados na chamada regular devem realizar a matrícula online até 3 de fevereiro, acessando o Sistema de Matrículas do IFMS com a conta do GovBR. O edital com a prorrogação foi publicado em 29 de janeiro.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou o prazo de matrícula para os cursos de graduação oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conforme o novo cronograma do Ministério da Educação (MEC).

Em 29 de janeiro, candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos passaram por bancas de heteroidentificação nos respectivos campi. O procedimento é presencial e os horários específicos estão no edital de convocação.

O IFMS ofereceu 920 vagas em cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, distribuídas em seus campi de várias cidades. As aulas começam no primeiro ou segundo semestre deste ano, dependendo do curso.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected].

*Com informações do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul