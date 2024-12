Igreja El Shaddai promove programação especial de Natal neste fim de semana

A Igreja Evangélica El Shaddai, em Três Lagoas, organizou uma série de eventos gratuitos para celebrar o Natal, com atividades voltadas para crianças, famílias e toda a comunidade. A programação acontece neste sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23), conforme detalhou o pastor Fabrício Floriano.

O primeiro evento acontece neste sábado (21), das 13h às 18h, com atividades lúdicas e brincadeiras para crianças de 6 a 10 anos. “Os pais só precisam trazer as crianças e assinar uma autorização. Será uma tarde especial para elas aqui na igreja”, explica o pastor.

No domingo (22), o culto especial de Natal será realizado às 19h. A celebração contará com apresentações de teatro, danças e uma mensagem especial sobre o significado do Natal. “Queremos convidar toda a população para participar desse momento edificante”, destaca o pastor.