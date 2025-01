Inca destaca papel da atividade física na prevenção e controle do câncer

O coordenador de Prevenção e Vigilância do Inca, Fábio Carvalho, explicou que o posicionamento do instituto busca reforçar que a atividade física é benéfica para a saúde em geral, desmistificando a ideia de que o repouso é a melhor estratégia para quem enfrenta a doença. Ele também lembrou que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece programas de exercícios para a população e que outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas e nutricionistas, podem orientar a prática adaptada à realidade de cada indivíduo.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2023, os tipos de câncer mais comuns no Brasil foram os de próstata, mama e cólon e reto, com altas taxas de novos casos e mortalidade. A estimativa do Inca é de que surjam cerca de 704 mil novos casos por ano até 2025, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

O instituto reforça que a prática de atividades físicas, quando adaptada às condições de saúde de cada pessoa, é segura e eficaz em todas as etapas do tratamento. Para aqueles sem acesso a profissionais especializados, ações simples, como caminhar mais no dia a dia, podem trazer benefícios. Carvalho sugere que essas práticas sejam incorporadas à rotina, destacando que mesmo atividades simples já contribuem para a saúde e qualidade de vida.

*Com informações da Agência Brasil