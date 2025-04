Incêndio destrói residência no bairro São João em Três Lagoas

Na noite de quarta-feira (16), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio, em uma residência localizada na rua Sebastião Fenelon Costa, no bairro São João, em Três Lagoas. Dois caminhões-tanque e uma ambulância foram enviados ao local para conter as chamas e prestar apoio.

De acordo com as informações iniciais, a residência foi completamente destruída pelo fogo. Nenhum item do imóvel foi resgatado. Apesar da gravidade do incêndio, os moradores conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos.