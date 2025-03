Influenciador Castiel Castilho está desaparecido em Três Lagoas

No momento do desaparecimento, Helmar usava uma calça jeans azul escura e camiseta azul, sendo descrito como um homem baixo, moreno, magro, com cabelos cacheados e uma tatuagem “meio apagada” no ombro direito.

Ele estava pilotando uma moto Honda de cor preta, com um tanque riscado, placa HTT-9852, registrada em Três Lagoas. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que tentam localizar o influenciador e entender as circunstâncias que levaram ao desaparecimento.

Informações sobre o paradeiro de Helmar podem ser encaminhadas à Polícia Civil de Três Lagoas. Setor de Investigações Gerais (SIG), (67) 3929-1173 e pelo WhatsApp (67) 99226-8210.