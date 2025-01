Inscrições abertas para especialização presencial em Docência no IFMS

O curso será ofertado em regime modular, com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Algumas disciplinas poderão ser ministradas a distância. O início das aulas está previsto para março de 2025.

A especialização é voltada para servidores do IFMS, público geral e candidatos cotistas, sendo exigido diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, conforme edital disponível no site do IFMS.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas até sexta-feira (31) para o curso de especialização presencial em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São ofertadas 200 vagas distribuídas entre os campi de Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas estão divididas entre ampla concorrência, cotas para ações afirmativas e para servidores do IFMS. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Coordenação de Pós-Graduação do instituto pelo e-mail [email protected].

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse a página oficial do IFMS.

*Com informações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul