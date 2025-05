Instituto Cultural Vale lança edital de R$ 30 milhões para projetos culturais

“Com nossa atuação, buscamos democratizar o acesso à arte, incentivar o fortalecimento da economia criativa e apoiar a diversidade de manifestações artísticas do país, entendendo a cultura como ferramenta para transformação social e reforçando o papel da Vale como maior fomentador de cultura do país”, diz, em nota, o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Estão abertas as inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale 2025, que vai disponibilizar R$ 30 milhões a projetos culturais em todo o país, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Poderão se inscrever pessoas jurídicas sediadas no território brasileiro, com comprovada atuação na área cultural.

A seleção dos patrocínios será feita com a participação de especialistas externos (profissionais que são referência nas áreas do edital) e de comissões internas da Vale e do Instituto Cultural Vale.



A Chamada Instituto Cultural Vale faz parte do conjunto de editais lançados pela instituição para o fomento à cultura, em áreas como música, dança, patrimônio imaterial, festividades e projetos de circulação. Em 2024, a Chamada contemplou 70 projetos em 23 unidades federativas das cinco regiões do Brasil. Desde a sua criação, em 2020, 289 projetos de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal foram selecionados por meio de cinco “chamadas culturais” públicas e receberam investimentos de R$ 135 milhões em recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Mais informações, regulamento e inscrições estão disponíveis no site do Instituto.

*Informações da Agência Brasil