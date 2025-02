Irmã de 'Lacoste' é condenada por encomendar morte da ex-cunhada ao 'tribunal do crime'

O julgamento de cinco pessoas acusadas de integrar uma facção criminosa e de envolvimento no sequestro de Thayla Braz de Melo, ocorreu na quarta-feira (12), no Fórum de Três Lagoas. A vítima teria sido alvo do grupo criminoso sob alegação de ser responsável pela morte do ex-marido, Robson Rock Gonçalvez, conhecido como Lacoste, que era integrante de alta hierarquia do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa. Ele foi morto, em 7 de novembro de 2015.

Thayla foi levada, primeiramente, para uma casa no bairro Jardim Guanabara e, depois, transferida para um apartamento no Conjunto Habitacional Orestinho, onde foi interrogada durante cerca de duas horas. Os criminosos a questionavam insistentemente sobre o motivo de ela ter demonstrado luto antes da descoberta do corpo de seu marido e sobre seus contatos com outras pessoas enquanto ele ainda estava vivo. Os acusados, entre eles membros da facção PCC, alegavam que Thayla estava envolvida na morte de Lacoste, algo que foi desmentido.

A execução da mulher foi impedida graças à intervenção da Polícia Civil, após a mãe de Thayla ter procurado o Setor de Investigação Geral (SIG) em busca de ajuda. Na época, o delegado Ailton Freitas, hoje delegado regional de Polícia Civil, foi fundamental na atuação para salvar a vida da vítima, que estava à mercê da facção criminosa.