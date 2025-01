IST-Aids móvel de Três Lagoas realiza primeira ação do ano

A unidade móvel do programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS) de Três Lagoas iniciou 2025 com uma ação estratégica de testagem rápida, realizada na entrada de um supermercado do município. O objetivo é facilitar o acesso da população aos exames de HIV, sífilis, hepatite B e C.

A assistente social da unidade, Cristina Ferreira, destacou a ampla participação da comunidade. “Jovens e adultos estão aproveitando para realizar os testes enquanto passam pelo local“, afirmou. A ação busca conscientizar sobre a importância da testagem como forma de prevenção.

Para agilizar o atendimento, a equipe disponibilizou um QR code que permite consultar os resultados on-line, evitando filas e longas esperas no calor. Segundo a psicóloga Amanda Contiero, a medida otimiza o tempo e amplia o acesso. “Pessoas que preferem o resultado impresso também podem solicitá-lo no local ou no programa“, explicou.