Jovem é flagrado realizando manobra perigosa em Três Lagoas e tem bicicleta apreendida

Um jovem foi flagrado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) realizando uma manobra perigosa com bicicleta, na manhã de segunda-feira (6), na avenida Antônio Trajano, no Centro de Três Lagoas. A intervenção dos fiscais gerou a abordagem do ciclista para identificação e orientação sobre os riscos da infração.

O jovem resistiu em fornecer os dados pessoais dele e os da bicicleta, o que levou à solicitação de apoio da Polícia Militar. Com a chegada da equipe do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), o jovem colaborou e apresentou as informações exigidas. A bicicleta, sem a documentação necessária, foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran-MS. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e o jovem foi liberado após orientações.