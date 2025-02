Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento em Três Lagoas

Na noite deste domingo (9), um homem de 28 anos, foragido do sistema prisional, foi capturado pela Polícia Militar em Três Lagoas (MS) durante rondas ostensivas no bairro Paranapungá, localizado na zona norte da cidade.

Militares da Rádio Patrulha realizavam patrulhamento quando avistaram um grupo de pessoas na praça que separa os bairros Paranapungá e Jardim Progresso. Ao abordar os suspeitos para averiguação, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, ao realizarem uma checagem no banco de dados, descobriram que um dos homens possuía uma ordem judicial de recaptura. Ele havia sido preso anteriormente por furto, condenado a quatro meses de pena e, após cumprir parte da sentença, foi colocado no regime semiaberto. No entanto, não retornou ao sistema prisional, o que resultou em sua inclusão na lista de foragidos.