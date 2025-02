Líder do prefeito na Câmara destaca a importância do diálogo entre os poderes

O prefeito Cassiano Maia (PSDB) anunciou, nesta terça-feira (4), a escolha do vereador Adriano César Rodrigues (PP), conhecido como Sargento Rodrigues, como líder do governo na Câmara Municipal de Três Lagoas. O pronunciamento ocorreu durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2025, que contou com a presença de vereadores e autoridades locais.

Durante a sessão, Cassiano Maia transmitiu uma mensagem ao Legislativo destacando as principais metas e objetivos de sua gestão para o ano. Em seu discurso, o prefeito enfatizou a importância da liderança do vereador Rodrigues, ressaltando sua experiência, responsabilidade e austeridade como qualidades essenciais para a função.

A escolha do líder do governo na Câmara é um passo estratégico para garantir uma boa relação entre o Executivo e o Legislativo, facilitando a articulação política e a implementação de projetos. “Bom, para mim é uma honra muito grande receber esse convite e essa missão do nosso prefeito doutor Cassiano Maia. Como o doutor Cassiano explanou, o projeto que ele tem para nossa Três Lagoas é o mesmo projeto que os vereadores têm, que a população espera a entrega desse trabalho“, afirmou Sargento Rodrigues.