Lojistas do Shopping Popular esperam chegada do Natal e novo camelódromo

O baixo movimento e a queda nas vendas têm sido uma constante preocupação para os comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas desde a pandemia da COVID-19. O impacto da crise sanitária, que alterou o comportamento dos consumidores, ainda é sentido pelos lojistas, que agora esperam uma recuperação com a chegada das festas de fim de ano.

O comerciante do Shopping Popular, Walmir Bessa, aposta na temporada natalina para melhorar as vendas. “A expectativa é que melhore o movimento. Creio que o final do ano vai dar uma aquecida nas vendas”, afirmou. No entanto, ele não esconde a preocupação com a falta de movimentação durante grande parte do ano e os desafios econômicos enfrentados pelos comerciantes.

Além da pandemia, outro fator que tem dificultado o comércio no local é o impacto da alta do dólar, que eleva os preços de muitos produtos importados. A inflação, combinada com o aumento nos custos de insumos, tem afetado diretamente o poder de compra da população, o que resulta em uma queda nas vendas.