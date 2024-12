Lula vai participar da inauguração da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo

Com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas por ano, o empreendimento é resultado de um investimento total de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões a iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar, na quinta-feira (5), da cerimônia de inauguração da fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. A cerimônia está prevista para às 9h (horário local) e vai reunir diversas autoridades.

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Participe do programa TVC Agora e envie sua reclamação para o número (67) 3509-7500

TVC na Rua: morador encontra jibóia no Novo Oeste

Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia. A Suzano também tem capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas anuais de papéis, incluindo as linhas de papéis sanitários, de imprimir e escrever e de embalagens, entre outros itens que utilizam a celulose como matéria-prima.

A construção da Unidade Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021 e, no pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores(as) próprios(as) e terceiros(as), passam a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.