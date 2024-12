Maia apresenta novo secretariado e promete modernizar gestão

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), revelou nesta semana os nomes que irão compor o primeiro escalão de sua gestão, que começa em 1º de janeiro de 2025. O anúncio foi feito no plenarinho da Câmara Municipal, logo após a penúltima sessão do Legislativo deste ano.

Com uma equipe mista, composta por seis integrantes da atual gestão e novos nomes iniciantes na administração pública, Maia destacou que a escolha teve como critérios a experiência dos veteranos e a inovação dos estreantes.

“Foi com todo o carinho que eu li, conheci e conversei com grandes representações do município para formar essa equipe. Tenho certeza que, com o preparo técnico e a dedicação de cada um, faremos o melhor para Três Lagoas,” afirmou o prefeito eleito.

Entre as principais novidades está a reestruturação da administração municipal.

A Diretoria de Cultura será transformada na Fundação de Cultura. Além disso, as áreas de Esporte e Turismo serão desvinculadas das secretarias atuais e também convertidas em fundações, alinhadas com políticas públicas estaduais e federais. “Com essas mudanças, buscamos modernizar a estrutura, facilitar a obtenção de recursos e acelerar a burocracia. Isso garantirá mais eficiência para o município,” explicou Maia.

Desafios em infraestrutura