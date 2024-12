Mais de 100 focos são encontrados em empresas e órgãos

Com o avanço das chuvas na região Leste de Mato Grosso do Sul, o monitoramento e ações de combate contra a dengue nos municípios são reforçados. Em Três Lagoas, por exemplo, foram encontrados 112 focos do mosquito Aedes Aegypti, durante uma fiscalização feita pelos agentes de endemias em empresas privadas e órgãos públicos, na área central. Foram monitorados 95 pontos, no período de 15 dias, em dezembro, o que demonstra que havia pelo menos um foco do Aedes em cada imóvel visitado. “Muitos desses locais visitados apresentavam larvas que poderiam se tornar criadouros”, explicou o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira.

O setor, que é ligado à Secretaria de Saúde, promoveu ações em bairros e junto aos comerciantes, além de uma blitz educativa, no Centro da cidade, nesta semana. Foram distribuídos panfletos informativos e divulgados os resultados da campanha.