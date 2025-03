Mais de 38,4 mil contribuintes de Três Lagoas devem declarar IR

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começa na segunda-feira (17) e se estende até 30 de maio. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que 671.985 contribuintes em Mato Grosso do Sul enviem o documento, um aumento de 7,79% em relação ao ano passado. Em Três Lagoas, o crescimento é ainda maior: 9,3%, com previsão de 38.471 declarações dentro do prazo.

Quem perder o prazo estará sujeito à multa, que varia de R$ 165,74 (valor mínimo) até 20% do imposto devido. Em todo o país, o Fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, cerca de 3 milhões a mais do que em 2024.

Uma das principais facilidades para os contribuintes, a declaração pré-preenchida, sofrerá atraso neste ano. A ferramenta, que já traz informações apuradas pelo Fisco, só estará disponível a partir de 1º de abril.

QUEM DEVE DECLARAR?

As regras para a declaração do Imposto de Renda 2025 tiveram poucas mudanças em relação ao ano passado, mas refletem o reajuste na faixa de isenção.

Devem enviar a declaração os contribuintes que se enquadram em pelo menos uma das seguintes situações:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024 (o limite anterior era de R$ 30.639,90)