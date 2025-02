Mão de obra, urgência para o crescimento econômico

Diante deste quadro que contraria as leis de oferta e demanda para assegurar o bom funcionamento da economia, é certo que passa da hora de se fazer uma revisão imediata sobre a validade de concessão e dos programas sociais que subsidiam a sobrevivência de milhares de pessoas sem escolaridade e formação qualificada de mão de obra. O empresariado procura empregar e fazer a sua parte na defesa do seu empreendimento, mas ao mesmo tempo constata que sua atividade está sendo comprometida pela falta de gente disposta ao trabalho ou qualificada para o exercício da atividade que o mercado necessita.

Infelizmente, desvirtuada as finalidades dos programas sociais dos governos em todas as esferas, essa legião de amparados passou a se valer desses programas como um guarda-chuva para elegerem o ócio como meta de vida, considerando que o básico que lhes é garantido é suficiente para a própria subsistência.

Consequentemente, acaba por pedir o desligamento da empresa que o contratou, ou quando não, começa a faltar para ser dispensado, mesmo em fase de contrato de experiência. Esse é o calvário, a “via crucis” do empresário brasileiro, que tem como contra ponto nessa luta pelo preenchimento de vagas para o trabalho, uma infinidade de programas sociais que inicialmente têm por finalidade abrigar e assistir com assistência básica pessoas em situação crítica, ou seja, que não tinham oportunidade para a atividade laboral e passavam por dificuldades básicas para a própria sobrevivência.

Para agravar essa situação, não raras vezes, o empreendedor contrata e se dispõe a ensinar o ofício, mas o contratado diz, lá pelas tantas, às vezes após uma semana depois de ter iniciado suas atividades, não ter se adaptado à atividade, ou não estar disposto a aceitar as regras internas da empresa, as quais incluem pelo menos, a observância de horário de trabalho, adoção de medidas de higiene, não contato com terceiros durante a jornada e o atendimento à convocação para horas extras remuneradas, entre vários outros motivos.

Sem precedentes, nunca se viu no país e em grande escala a falta de mão de obra para os mais diversos setores da atividade. Não há disponibilidade para o trabalho para atender aos reclamos do mercado empregador, seja para a indústria, setor de serviços ou quaisquer outros ramos da atividade produtiva, que atualmente carecem de mão de obra qualificada.

Artigo publicado no Jornal do Povo deste sábado (22), destaca as oportunidades que a Rota Bioceânica pode proporcionar

Somente em Mato Grosso do Sul há 25 mil vagas disponíveis para trabalhadores. E a região da Costa Leste, que tem Três Lagoas como cidade polo, é uma das que mais carece de mão de obra qualificada por conta das indústrias aqui instaladas, e do próprio comércio. Se nada for feito, poderá haver uma certa paralisia no desenvolvimento sócio econômico, sem contar outros agravantes, como o fiscal e tributário que ingressam na aplicação de novas regras.

A indústria de celulose se expande no eixo Três Lagoas – Ribas do Rio Pardo com o anúncio de duas outras unidades, uma em Inocência, em fase de construção, e outra em Água Clara. A UFN-3 – a fábrica de fertilizantes da Petrobras –, retoma sua implantação no segundo semestre deste ano. E, desde já, anuncia que precisa qualificar 4 mil novos colaboradores.

Todas as indústrias aqui instaladas no município estão empenhadas em contratar pessoas, se dispondo a qualificá-las. Mas não conseguem vencer a demanda. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul celebra convênio com autoridades paraguaias e o Ministério do Trabalho para atrair trabalhadores do país vizinho. Por aqui é grande a colônia de haitianos, que está suprindo setores de serviços. Mato Grosso do Sul é um estado de pouca densidade populacional com quase três milhões de habitantes e está experimentando um crescimento industrial invejável por conta da cadeia produtiva aqui instalada.

Enfim, impõe-se um choque de providências. E, certamente, além de se intensificar programas de qualificação e atração para o trabalho, também, impõe-se, a imediata revisão nos programas sociais, identificando-se aqueles que necessitam do benefício e cancelando aqueles que malandramente estão dele se valendo para continuarem no ócio às custas do contribuinte brasileiro.