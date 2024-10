Vereador Marco Silva promete representar os interesses da população com independência e transparência

Marco explicou que a migração do PL para o PP foi estratégica, incentivada por convites e oportunidades dentro do partido. Ele ainda expressou gratidão aos amigos, familiares e eleitores que confiaram no trabalho dele.

Com 1.048 votos, Marco Silva foi eleito pela primeira vez vereador de Três Lagoas pelo Partido Progressista (PP) nas eleições de 2024. Em entrevista, Marco destacou a trajetória política dele, já que esta foi a terceira candidatura após tentativas anteriores em 2016 e 2020. Ele acredita que o aumento significativo de votos este ano é reflexo do trabalho contínuo que tem feito na cidade, mesmo sem mandato.

Quando questionado sobre a atuação na Câmara, Marco Silva afirmou que pretende manter uma postura independente, votando em consonância com os interesses da população. Ele destacou que, em 80% dos casos, votaria alinhado com o prefeito, mas preservando a liberdade de analisar cada proposta.

Entre as principais bandeiras que pretende defender na Câmara estão a manutenção do projeto para que não haja a cobrança da taxa de lixo, melhorias na área da saúde mental, com destaque para a ampliação dos serviços para autistas, e a criação de uma clínica veterinária na cidade. Ele também enfatizou a importância de atender demandas populares que surgem a partir das interações com a comunidade.