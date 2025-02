Mato Grosso do Sul tem mais de 2 mil pré-selecionados na 1ª chamada do Prouni

Mato Grosso do Sul teve 2.020 estudantes pré-selecionados no processo seletivo do primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ao todo, 6.833 pessoas do estado se inscreveram para esta edição, registrando 12.513 inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da primeira chamada na terça-feira (4), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A segunda chamada será divulgada no dia 28 de fevereiro.

O estado teve 3.079 bolsas ofertadas (1.375 integrais e 1.704 parciais) em 33 instituições privadas de ensino superior. De acordo com o balanço do MEC, o curso mais concorrido no estado foi Medicina, com 1,7 mil inscritos e 31 pré-selecionados. Em seguida, estão Direito (1,6 mil inscritos e 333 pré-selecionados) e Psicologia (976 inscritos e 64 pré-selecionados).

Confira a lista dos dez cursos mais concorridos no Mato Grosso do Sul:

Brasil

Na primeira chamada, o processo seletivo teve 197 mil pré-selecionados. Ao todo, 768.296 pessoas se inscreveram para esta edição, registrando cerca de 1,5 milhão de inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa. O MEC ofertou um total de 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais.

Perfil dos inscritos

Segundo o levantamento, a faixa etária com o maior número de inscrições é de 19 a 20 anos, com 674.954 inscrições realizadas. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (414.605 inscrições) e de 13 a 18 anos (297.260 inscrições). Já para estudantes acima de 30 anos, o total chega a 97.874 inscrições.