Matrículas de novos estudantes na Rede Municipal indicam crescimento populacional

Educação Infantil

A Reme atende alunos até o 5º ano do ensino fundamental, transferindo os estudantes seguintes para a Rede Estadual de Ensino. No entanto, a maior demanda atualmente está concentrada nas vagas para crianças de 0 a 3 anos. Atualmente, cerca de 900 crianças aguardam por vagas nos Centros de Educação Infantil (CEIs). Para enfrentar esse déficit, a Secretaria Municipal de Educação planeja ampliar a infraestrutura educacional. Entre as iniciativas, está a construção de duas novas unidades voltadas para a educação infantil e a ampliação da Escola Municipal Júlio Colinos, que aumentará sua capacidade em quase 300 vagas.

AULAS

As aulas na Reme terão início no dia 12 de fevereiro. De acordo com a secretária de Educação, a meta é iniciar o ano letivo com todos os professores e servidores definidos em todas as unidades. Além disso, a secretaria trabalha para que os alunos possam receber os kits escolares e uniformes no início no ano letivo.