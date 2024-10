McDonald's inaugura unidade em Três Lagoas com 65 vagas de emprego

A Arcos Dorados, maior operadora independente do McDonald’s no mundo e responsável pelas operações de marca na América Latina, está prestes a inaugurar uma nova unidade em Três Lagoas. A abertura do restaurante está prevista para a primeira semana de dezembro, trazendo mais uma opção gastronômica para a cidade.

A construção do McDonald’s está em andamento na avenida Filinto Muller, no cruzamento com a rua Munir Thomé, com fundos na avenida Aldair Rosa de Oliveira, próxima à circular da Lagoa Maior. Nesta terça e quarta-feira (23), a rede realiza o processo seletivo para preencher 65 vagas de emprego, atraindo ofertas de candidatos específicos em fazer parte da equipe do novo restaurante. O processo seletivo acontece na Casa do Trabalhador.