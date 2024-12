MEC investe em novos institutos federais para expansão da educação profissional

O Ministério da Educação (MEC) tem priorizado a educação profissional e tecnológica (EPT) como uma ferramenta importante para a geração de emprego e renda no Brasil. Aumentar o acesso a essa modalidade de ensino, que contribui para o desenvolvimento socioeconômico, é uma das metas desta gestão.

Em 2024, o MEC anunciou a criação de 100 novos campus de Institutos Federais (IFs), com previsão de funcionamento até 2026. Essa iniciativa, financiada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), busca ampliar vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, especialmente em regiões com baixa oferta de EPT. O investimento total é de R$ 2,5 bilhões, criando 140 mil novas vagas e contribuindo para o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE), que pretende triplicar as matrículas em cursos técnicos de nível médio.

Recursos do Novo PAC também estão sendo direcionados para melhorar a infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O investimento de R$ 628,1 milhões entre 2023 e 2024 possibilitou a construção de restaurantes estudantis, laboratórios, bibliotecas e quadras esportivas. A previsão é que, até 2026, sejam aplicados R$ 1,4 bilhão em novas obras.

O MEC está estruturando a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), que visa melhorar a qualidade e ampliar a oferta de cursos de EPT no país. A construção dessa política inclui metas e estratégias para integrar e desenvolver essa modalidade de ensino, alinhada aos objetivos do PNE.