Médico cita cuidados com o calor excessivo de Três Lagoas

Três Lagoas é conhecida pelas altas temperaturas, que frequentemente ultrapassam os 40°C no verão. Neste período, é essencial tomar cuidados para evitar problemas como desidratação, queda de pressão e até desmaios.

Os primeiros sintomas da desidratação incluem dor de cabeça, sonolência, mal-estar e irritabilidade. Segundo o médico do trabalho Gilson Barbosa, trabalhadores, especialmente os ambulantes, são os mais afetados. “Pensando no trabalhador, seja formal ou informal, é importante que ele se proteja como qualquer outra pessoa. Já que não pode ficar em casa, ele deve usar chapéu, protetor solar e se hidratar adequadamente. O Ministério do Trabalho prevê normas para proteção solar nesses casos, o que ajuda a minimizar os danos do calor excessivo“, explica.

Os problemas mais graves relacionados ao calor incluem quedas de pressão arterial, que podem causar desmaios. “Quando a pessoa entra em um ambiente muito quente, de forma aguda, pode apresentar vertigem, náusea, vômitos e queda de pressão. Isso ocorre porque o calor provoca vasodilatação periférica, fazendo com que o sangue vá para as extremidades e, consequentemente, a pressão arterial caia”, esclarece o médico.