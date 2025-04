Médico explica sobre aumento do número de pacientes com síndromes respiratórias em Três Lagoas

O número de atendimentos por síndromes gripais aumentou consideravelmente nas últimas semanas em Três Lagoas, especialmente entre idosos e crianças. De acordo com o médico, João Gabriel, coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, o volume de pacientes praticamente dobrou no mês de abril em comparação com fevereiro e março deste ano.

Em entrevista ao RCN Notícias, o médico explicou que, embora a maioria dos casos seja leve, a situação exige atenção por parte da população e das autoridades de saúde.

“A grande maioria dos casos são leves, mas o aumento da demanda impacta diretamente no tempo de atendimento e na capacidade da rede de saúde”, alertou o médico.

No pronto atendimento SUS, que funciona ao lado do hospital, estão sendo registrados de 15 a 20 casos por dia com sintomas gripais. Já os casos graves de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) totalizam 65 atendimentos desde o início do ano, com necessidade de internações e até suporte em UTI.

Com a chegada do outono e a queda das temperaturas, a circulação de vírus respiratórios tende a aumentar. Segundo o Dr. João Gabriel, os principais vírus em circulação neste período são rinovírus e vírus sincicial respiratório em crianças, e influenza, adenovírus e Covid-19 em adultos.