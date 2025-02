Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões nesta terça-feira

O concurso 2.827 da Mega-Sena, sorteará nesta terça-feira (11), o prêmio acumulado de R$ 47 milhões. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para este concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860. A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, que fazem o valor da aposta chegar a R$ 193 mil, bem como multiplicam as chances de ganhar.