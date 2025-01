Ministério da Educação lança Bolsa Mais Professores para suprir carência docente

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação da Bolsa Mais Professores, que busca ampliar a atuação de docentes em áreas com déficit de profissionais e promover a qualificação na educação básica. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em 14 de janeiro, com foco na valorização e formação contínua dos professores.

Detalhes da bolsa

A Bolsa Mais Professores oferece um incentivo financeiro mensal de R$ 2.100, além do salário regular dos docentes, para profissionais que atuarem em regiões prioritárias e áreas com falta de professores. Os beneficiários participarão de um curso de pós-graduação lato sensu com foco em docência para a educação básica. O auxílio tem duração de até dois anos, sendo pago pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“Queremos ampliar a presença de professores em áreas carentes e proporcionar a qualificação necessária para que, ao final do programa, esses profissionais tenham um título de pós-graduação”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Funcionamento do programa

O MEC divulgará, ainda no primeiro semestre de 2025, as regiões e áreas prioritárias para a alocação de professores. Redes públicas interessadas poderão aderir por meio de um chamamento público e apresentar suas demandas. A Capes analisará as solicitações e publicará um edital com as vagas disponíveis.